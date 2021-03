Business news: Brasile, governo raccomanda privatizzazione società statali Eletrobras, Poste ed Ebc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Eletrobras, l'azienda postale Correios e la televisione Empresa Brasil de Comunicaçao (Ebc) possono entrare nel Programma nazionale di privatizzazione (Pnd) del governo del Brasile. Lo ha stabilito il ministero dell'Economia in tre risoluzioni emesse al termine dell'esame delle rispettive pratiche. Il parere viene ora trasmesso al presidente Jair Bolsonaro, che a breve potrà includere le tre compagnie statali nell'ambizioso piano di dismissioni, uno degli assi portanti della strategia di governo. Sotto l'impulso dell'attuale ministro dell'Economia Paulo Guedes era stato disegnato un piano di ampio respiro che prevedeva la privatizzazione di 17 società statali, oltre a modelli di concessione, locazione e altri partenariati in diverse aree come i trasporti, la difesa, il petrolio e il gas, l'energia, l'estrazione mineraria e persino i parchi nazionali e le foreste. Un'agenda liberale che si è scontrata con frizioni interne allo stesso ministero e con le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria. Ad oggi solo quattro dei progetti sono conclusi: la concessione per un'autostrada, le aste per due terminal nel porto di Santos (San Paolo) e il rinnovo di una concessione ferroviaria. (Res)