Business news: Argentina-Uruguay, replica di Fernandez a Lacalle Pou, “se il Mercosur è una zavorra che prenda un’altra nave”

- Il Mercato comune dell’America del Sud (Mercosur), “non è una zavorra, e se (alcuni) pensano che sia una zavorra che prendano un’altra nave”. Così il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha risposto all’affermazione dell'omologo dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, che aveva accusato il blocco regionale di frenare l'apertura di accordi commerciali con paesi terzi. “Mi piacerebbe conservare espressioni a favore della ricerca di meccanismi di consenso. Se ci siamo trasformati in una zavorra mi dispiace, la verità è che non vogliamo essere un peso per nessuno”, ha detto Fernandez nel suo intervento conclusivo al termine del vertice per la celebrazione dei 30 anni del Mercosur. “Oltretutto una zavorra è qualcosa che si butta dalla nave se pesa molto, per cui propongo di farla finita con queste idee che aiutano così poco”, ha aggiunto il presidente argentino. “Non vogliamo essere la zavorra di nessuno, se siamo una zavorra che prendano un’altra nave”, ha concluso Fernandez. (Res)