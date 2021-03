Usa: Biden verso una decisione sulla moratoria degli sfratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrà decidere entro mercoledì, 31 marzo, se prorogare o meno il blocco federale degli sfratti, mentre la sua amministrazione tenta di accelerare l'emissione di miliardi di dollari in sussidi per milioni di cittadini americani che faticano a pagare i canoni di locazione. La moratoria degli sfratti attualmente in vigore nel Paese è stata decretata dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie lo scorso settembre, e scadrà alla fine di questo mese. La sua legittimità è stata minata negli scorsi mesi da una serie di pronunciamenti giudiziari. Nonostante l'accelerazione della campagna vaccinale negli Usa, la Covid-19 continua a ritardare il ritorno alla normalità nel Paese, specie per le famiglie vulnerabili. Secondo un sondaggio effettuato dal dipartimento di Statistica Usa all'inizio di questo mese, oltre 10 milioni di statunitensi scontano insicurezza abitativa, 5,4 milioni di persone sono prossime allo sfratto, e oltre 78 milioni di persone faticano a coprire le spese di base. (Nys)