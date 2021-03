Myanmar: almeno 114 persone uccise durante le proteste di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 114 persone sono state uccide dalle forze di sicurezza di Myanmar durante le proteste contro il golpe militare di ieri, 28 marzo, nella giornata più sanguinosa dall'ascesa al potere della giunta militare, lo scorso primo febbraio. Il bilancio complessivo delle violenze contro i manifestanti anti-golpe era salito a 423 vittime il giorno precedente, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, una organizzazione che monitora lo stato dei diritti civili nel Paese. Secondo il portale d'informazione "Myanmar Now", tra le 114 persone uccide ieri figura anche una ragazzina 13enne. A Myanmar il 28 marzo si celebra la Giornata delle Forze armate: la giunta militare aveva avvertito che chiunque avesse tentato di disturbare le cerimonie civili avrebbe "rischiato un colpo in testa". Le violenze si sono concentrate soprattutto a Mandalay, dove nella notte di sabato un manifestante 40enne è stato gettato dalle forze di sicurezza su una barricata di gomme in fiamme e arso vivo. (segue) (Inn)