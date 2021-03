Myanmar: capi Difesa di Usa e Giappone condannano le violenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titolari di due importanti agenzie delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno lanciato l'allarme sulla situazione in Myanmar dopo le violenze di sabato. In una nota congiunta, l'Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, e il consigliere speciale per la prevenzione del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, hanno condannato "con forza" le diverse violazioni dei diritti umani perpetrate dalla presa di potere del governo e i "sistematici attacchi letali" condotti dai militari birmani nei confronti di manifestanti pacifici. Bachelet e Nderitu hanno invitato i militari a "porre immediatamente fine all'uccisione proprio delle persone che avrebbero il dovere di servire e proteggere". Nella giornata di sabato, 28 marzo si sono contate almeno 107 vittime civili di cui sette erano bambini, ricorda la nota parlando di centinaia di altre persone ferite e di altri arresti sferrati in contemporanea in oltre 40 località del paese. (segue) (Git)