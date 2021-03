Myanmar: capi Difesa di Usa e Giappone condannano le violenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le azioni vergognose, codarde e brutali dei militari e della polizia - che sono state filmate mentre sparavano ai manifestanti mentre fuggivano e che non hanno nemmeno risparmiato i bambini piccoli - devono essere fermate immediatamente. La comunità internazionale ha la responsabilità di proteggere il popolo del Myanmar dagli atroci crimini commessi", hanno detto Bachelet e Nderitu. I funzionari onusiani hanno esortato tutte le parti - compresi i funzionari disertori, la polizia e gli ufficiali militari - a cooperare con i meccanismi internazionali nella lotta contro l'impunità nel paese: la Corte penale internazionale (Cpi) e il meccanismo investigativo indipendente del Consiglio per i diritti umani per il Myanmar. La situazione in atto, si legge ancora nella nota congiunta, "ha inoltre messo ulteriormente a rischio le minoranze etniche e religiose già vulnerabili in Myanmar, compresi i Rohingya". (Git)