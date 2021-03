Mozambico: cittadino britannico ucciso nell'assalto jihadista all'hotel di Palma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un convoglio di truppe mozambicane, il cui arrivo era previsto per la giornata di venerdì, non è mai arrivato, così come un'unità composta da circa 1.100 militari di stanza ad Afungi, presumibilmente per timore che ciò potesse mettere a repentaglio la struttura fortificata che finora è rimasta indenne nella battaglia. Diverse fonti hanno anche riferito al "Daily Maverick" che la compagnia francese "Total" - che ieri sera ha annunciato il rinvio della ripresa delle attività del suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) a Cabo Delgado - si sarebbe rifiutata di fornire carburante alle forze Dag costringendo queste alla ritirata per fare rifornimento da un'isola vicina. Secondo le stesse fonti, i rinforzi del governo sono arrivati ​​ad Afungi solamente ieri, ma è probabile che il loro ruolo sia solamente quello di difendere le strutture del gas vicine. Nel frattempo gli elicotteri del Dag hanno ripreso da ieri a sorvolare l'area per cercare di localizzare i sopravvissuti che risultano ancora dispersi, in attesa che le autorità di Maputo autorizzino l'intervento di una missione sudafricana che richiederà probabilmente il dispiegamento di forze speciali. (segue) (Rel)