Business news: Brasile, Mercedes-Benz sospende produzione causa pandemia

- La compagnia automobilistica tedesca Mercedes-Benz sospenderà la produzione nei suoi stabilimenti in Brasile a causa dell'aggravarsi della pandemia di coronavirus tra il 26 marzo al 5 aprile. Lo stop interessa gli stabilimenti di veicoli commerciali di Sao Bernardo do Campo (stato di San Paolo) e Juiz de Fora (Minas Gerais). Successivamente, a partire dal 5 aprile, la compagnia concederà ferie collettive a gruppi alterni di dipendenti, per ridurre la circolazione all'interno degli stabilimenti produttivi. Il personale amministrativo di Mercedes-Benz non sarà interessato, poiché già occupato in smart working dallo scorso anno. "Il nostro obiettivo, in linea con il sindacato dei metalmeccanici dell'Abc paulista, è contribuire a ridurre la circolazione delle persone in questo momento critico nel paese, gestire la difficoltà di approvvigionamento di parti e componenti dei veicoli, oltre che soddisfare l'anticipazione delle ferie dalle autorità municipali", si legge in una dichiarazione di Mercedes-Benz. (Res)