Germania: Covid, Merkel, mi sono scusata per l'insicurezza che ho causato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha motivato con l'insicurezza che ha provocato nei suoi connazionali le scuse che ha rivolto ai tedeschi il 24 marzo, quando ha annunciato l'annullamento della “Osterruhe”. Si tratta dell'inasprimento delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus, originariamente previsto dal primo al 5 aprile prossimo. In particolare, la decisione concordata da Merkel con i primi ministri dei Laender prevedeva la chiusura di tutte le attività, nonché di scuole e asili. Inoltre, alla popolazione veniva urgentemente richiesto di evitare i viaggi per le vacanze di Pasqua, all'interno e all'esterno della Germania. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Merkel ha ammesso di aver chiesto perdono per “l'insicurezza” causata dalla “Osterruhe”. La cancelliera ha aggiunto che non intendeva diffondere tale sensazione “in questa fase difficile” della pandemia. Merkel ha quindi evidenziato di aver concordato decisione sulla “Osterruhe” con i capi di governo dei Laender, ma di portarne la responsabilità. (Geb)