Business news: Brasile, debito pubblico aumenta a febbraio e raggiunge i 795 miliardi di euro

- Il debito pubblico federale del Brasile - che include l'indebitamento interno ed estero del paese - è aumentato del 2,75 per cento nel mese di febbraio, rispetto a gennaio 2021, raggiungendo la cifra record di 5.198 miliardi di real (795 miliardi di euro). Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. In particolare il debito interno pubblico federale (Dpmfi), in obbligazioni pubbliche federali nazionali, è aumentato dell'2,69 per cento raggiungendo i 4.951 miliardi di real (757 miliardi di euro). Il debito pubblico federale esterno (Dpfe), risultato dell'emissione di obbligazioni sovrane (titoli di debito di stato) sul mercato internazionale e contratti sottoscritti in passato, ha registrato una crescita, passando da 237 miliardi di real (36,2 miliardi di euro) a 247 miliardi di real (37,8 miliardi di euro). (Res)