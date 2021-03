Autostrade: slitta offerta Cdp, consorzio “prosegue approfondimento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta la proposta per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia da parte della cordata a guida Cdp Equity. Il consorzio a guida Cassa depositi e prestiti (insieme agli statunitensi di Blackstone e agli australiani di Macquarie), si legge in una nota, “prosegue nell’attività di approfondimento, con l’obiettivo di giungere nei prossimi giorni alla presentazione di un’offerta finale per l’acquisto della partecipazione detenuta da Atlantia in Aspi, ovvero per l’acquisto fino al 100 per cento della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza”. (Com)