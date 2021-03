Business news: Uruguay, Banca centrale, pil in calo del 5,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay ha chiuso il 2020 con un calo del 5,9 per cento del prodotto interno lordo. Lo riferisce la Banca centrale (Bcu) presentando il rapporto sui conti pubblici sul quarto trimestre. Si tratta di un dato peggiore a quanto previsto dal governo e che supera in negativo anche le ultime proiezioni delle principali istituzioni finanziarie multilaterali. Il dato sul pil del 2020 non supera ad ogni modo quello della crisi del 2002, quando il pil soffrì un calo del 7,7 per cento, ma interrompe la striscia di 17 anni consecutivi di crescita economica, iniziata nel 2003. Secondo la Bcu a incidere sull'andamento dell'economia è stato l'impatto dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus "che ha ridotto la mobilità delle persone e pregiudicato il funzionamento normale degli stabilimenti produttivi". Anche l'ultimo trimestre ha segnato un -2,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Res)