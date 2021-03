Business news: Mercosur, ministro Esteri Solà, tensioni a vertice presidenti non interrompono dibattito su riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni registrate nel corso del vertice dei presidenti, non impediranno ai ministri degli Esteri del Mercato comune del sud (Mercosur) di proseguire - nel vertice in agenda il 22 aprile - la discussione sulle possibili riforme del blocco. Lo ha detto il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Buenos Aires. "L'agenda della riunione del 22 non cambia, affronteremo la questione della revisione della Tariffa esterna comune e valuteremo come questa potrebbe incidere sulle nostre economia", ha detto Solà rispondendo a una domanda di "Agenzia Nova". "Affronteremo anche la questione degli accordi con paesi terzi. Si tratta di decisioni che avranno una forte incidenza e non bisogna affrettarsi perché il danno potrebbe essere grande. Ne discuteremo tutto il tempo che sarà necessario", ha proseguito il ministro. (Res)