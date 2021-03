Business news: Brasile, economisti, banchieri e imprendotitori chiedono cambio di marcia su lotta a covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera aperta pubblicata nella serata di domenica 21 marzo, economisti, banchieri, uomini d'affari ed ex ministri chiedono al governo del Brasile di adottare misure efficaci contro la pandemia. Il testo, dal titolo "Il paese esige rispetto; la vita ha bisogno di scienza e buon governo", fornisce dati sugli impatti economici della crisi e suggerisce che le strategie di lotta all'emergenza siano basate su "informazioni affidabili e prove scientifiche". Nel testo i professionisti, tra i quali i rappresentanti dei più importanti istituti di credito del paese, richiedono un "coordinamento nazionale sull'adozione omogenea di misure a distanziamento, ora adottate da stati e municipi in modo indipendente". "La controversia che circonda gli impatti economici delle misure di distanziamento riflette il falso dilemma tra salvare vite umane e garantire il sostentamento della popolazione vulnerabile", afferma il documento, citando paesi che inizialmente hanno evitato il blocco, come il Regno Unito, e hanno finito per adottarlo. (Res)