Venezuela: governo, blocco a profilo facebook di Maduro è proprio di "dittatura mediatica"

- Il governo del Venezuela ha censurato la decisione di Facebook di sospendere per trenta giorni il profilo del presidente Nicolas Maduro, accusato di aver fatto informazione ingannevole riguardo la cura della Covid-19. In una nota diffusa dal ministero della Comunicazione, Caracas "respinge in forma categorica" la nuova decisione "arbitraria" con cui l'azienda di social media "incorre nella violazione degli articoli 57 e 58 della Costituzione" venezuelana. La sospensione del profilo, prosegue la nota, viola inoltre il "diritto di 1,2 milioni di utenti" del profilo ad accedere a una "informazione veritiera e opportuna". L'azienda che gestisce facebook e le altre sigle associate aveva rimosso un video pubblicato il 21 marzo nel quale il presidente illustrava i vantaggi del farmaco anti retrovirale Carvativir nella cura della Covid, e dei piani di Caracas per produrlo e distribuirlo nel paese. In una nota ripresa da alcuni media, la compagnia denunciava la violazione delle regole di corretta informazione sulla pandemia. (segue) (Vec)