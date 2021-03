Business news: Messico, ministro Finanze, nel 2021 possibile crescita oltre il 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia messicana potrebbe “facilmente” crescere oltre il 5 per cento nel 2021. Lo ha detto il ministro delle Finanze messicano, Arturo Herrera, parlando agli studenti dell’Università nazionale autonoma del Messico (Unam). Nella sua presentazione il ministro ha affermato che la campagna vaccinale e il pacchetto di stimolo varato negli Stati Uniti dovrebbero spingere l’economia del Messico, che nel 2020 ha subito la sua peggiore recessione in quasi 90 anni. Nell’ultimo trimestre dell’anno, tuttavia, la crescita è stata più veloce di quanto previsto, ha detto il ministro, secondo cui alla luce di questi fattori l’economia “potrebbe facilmente crescere oltre il 5 per cento”. Herrera prevede inoltre maggiori introiti fiscali e un aumento dei prezzi del petrolio, oltre a un abbassamento del livello di debito. (Res)