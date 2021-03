Business news: Brasile, stime Confederazione industria, Pil 2021 in crescita del 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'Industria del Brasile (Cni) prevede che nel 2021 il Prodotto interno lordo (Pil) del paese crescerà del 3 per cento. La proiezione è effettuata prevedendo uno scenario di base, che considera il ritorno alla "piena" attività economica in maggio, con la riduzione delle misure di isolamento sociale e controllo della pandemia di coronavirus. In particolare, secondo quanto stimato dalla Cni nel Rapporto congiunturale del primo trimestre dell'anno, il Pil industriale crescerà del 4,3 per cento nel 2021, trainato dalla crescita dell'industria manifatturiera, grazie un aumento previsto del 5,7 per cento. L'industria estrattiva dovrebbe crescere invece del 2 per cento e l'industria delle costruzioni dovrebbe aumentare del 4 per cento. Per la Cni la seconda ondata della pandemia e gli effetti sull'economia rendono ancora più urgenti le riforme strutturali, in particolare la riforma fiscale. "Negli ultimi 10 anni, l'economia brasiliana è cresciuta a un tasso medio annuo di appena lo 0,3 per cento, mentre l'industria manifatturiera si è ridotta in media dell'1,6 per cento all'anno. Per Cni, non c'è tempo per affrontare un problema alla volta" , si legge in una nota diffusa dalla Confederazione degli industriali. (Res)