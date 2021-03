Business news: Brasile, esportazioni uova cresciute 150,6 per cento nei primi due mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle esportazioni di uova dal Brasile è cresciuto del 150,6 per cento nel corso dei primi due mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa), sottolineando che quanto ai ricavi l'aumento è stato del 152,8 per cento. Nei primi due mesi dell'anno sono state spedite all'estero più di 3.000 tonnellate di uova per un fatturato di oltre 4,1 milioni di dollari. Solo a febbraio, con 1.552 tonnellate spedite, l'incremento è stato superiore del 247,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. La principale destinazione per l'export di uova dal Brasile sono stati gli Emirati Arabi Uniti con 2.356 tonnellate acquistate nei primi due mesi di quest'anno, segnando un +209 per cento rispetto al 2020. Seconda destinazione è stata la Sierra Leone, che ha comprato 103 tonnellate di prodotto, seguita dal Giappone. con 89,2 tonnellate. "Il forte aumento delle esportazioni nel 2021 riprende i livelli di spedizioni praticati prima della pandemia. Il saldo delle vendite aumenta la valuta estera generata dal settore produttivo in un momento particolarmente importante per il settore delle uova, con forti costi di produzione, afferma in una nota il presidente di Abpa, Ricardo Santin. (Res)