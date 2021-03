© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure in vigore in Germania per il contenimento del coronavirus “non sono sufficienti” a raggiungere l'obiettivo di “spezzare la terza ondata” della pandemia. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. (Geb)