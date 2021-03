Business news: Americhe, si dimette il presidente della Banca per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf), il peruviano Luis Carranza, ha annunciato le sue dimissioni dall'istituzione multilaterale dopo essere stato accusato di maltrattamenti e abusi di potere a danno dei suoi dipendenti. Nella lettera di dimissioni, Carranza afferma che durante la sua presidenza, iniziata nel 2017, "sono stati adottati, a livello pratico e normativo, principi di meritocrazia ed integrità, etica e trasparenza" e denuncia a sua volta di aver ricevuto pressioni di tipo politico, in particolare dai rappresentanti dell'Argentina nel direttorio. Secondo quanto riporta il quotidiano "El Pais", l'ex coordinatrice della segreteria della Caf, Alejandra Claros, ha denunciato in una lettera al direttorio presentata nel febbraio del 2021 che fin dall'arrivo di Carranza erano stati licenziati oltre 100 dipendenti ed erano stati commessi abusi, eccessi, violenze e stalking nei confronti di funzionari dell'istituzione. (Res)