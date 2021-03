Business news: Messico, magnate Slim chiude ultimo trimestre del 2020 in miglioramenti per tutte le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020 il magnate messicano Carlos Slim ha visto aumentare notevolmente le entrate delle sue aziende, recuperando buona parte delle perdite registrate nella prima parte dell'anno. L'incremento rispetto al terzo trimestre è stato di 129,2 miliardi di pesos (5,3 miliardi di euro), dato mai visto dal 2016, ma comunque non sufficiente a recuperare le perdite: il saldo finale è stato pari a un passivo di 27 miliardi di pesos. Pur destinato ad essere ricordato come il peggior esercizio in quasi 90 di storia, per il gruppo guidato dall'81enne multimilionario il 2020 si è comunque chiuso con una perdita di appena il 3,2 per cento dei ricavi e un aumento annuale del 67,2 per cento dell'utile netto nel quarto trimestre. Una situazione eccezionale se misurata sul drastico calo delle attività economiche nel paese nordamericano. (Res)