Mozambico: cittadino britannico ucciso nell'assalto jihadista all'hotel di Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche un cittadino britannico fra le persone uccise nell'hotel Amarula di Palma, nella provincia settentrionale mozambicana di Cabo Delgado, preso d'assalto da quattro giorni dagli insorti jihadisti. Lo riferisce il quotidiano "The Times", secondo cui si tratta di un appaltatore britannico ucciso mentre tentava di fuggire dal suo complesso alberghiero. Secondo testimoni citate dal quotidiano, il cittadino britannico - di cui non si conosce al momento l'identità - era a bordo di un convoglio di veicoli che aveva tentato di fuggire finendo però in un'imboscata fuori dai cancelli dell'hotel: solo sette veicoli sono riusciti a fuggire e un totale di sette ostaggi sono stati uccisi mentre molti altri sono rimasti feriti. Secondo le ultime informazioni, almeno 40 persone - in buona parte di nazionalità sudafricana - risultano ancora dispersi. Non risultano invece italiani fra i rapiti, come confermato ieri ad "Agenzia Nova" dalla Farnesina. In precedenza l'ambasciatore sudafricano in Mozambico, Siphiwe Nyanda, aveva dichiarato al "Daily Maverick" di non sapere ancora quanti sudafricani siano stati uccisi, feriti o rimasti intrappolati. (segue) (Rel)