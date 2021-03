Business news: Brasile, a febbraio gettito fiscale registra + 4,3 per cento rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) in Brasile ha registrato a febbraio 2021 un aumento pari all'4,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 127,7 miliardi di real (19,5 miliardi di euro). Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate (Receita federal), il risultato positivo di febbraio è dovuto all'effetto di tre fattori: la ripresa dell'economia, principalmente nell'industria e nel commercio elettronico, la riscossione straordinaria di 5 miliardi di real (765 milioni di euro) in Imposta sul reddito delle società (Irpj) e Contributo sociale sul reddito netto (Csll), pagati per la prima volta a febbraio, in ultimo l'aumento delle importazioni, che ha aumentato raccolta delle tariffe. Con il risultato di febbraio, il gettito fiscale nel 2021 ammonta a 296,5 miliardi nei primi due mesi dell'anno (45,3 miliardi di euro). Ciò rappresenta un aumento dello 0,81 per cento rispetto ai primi due mesi del 2020, scontando l'inflazione. (Res)