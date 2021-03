Venezuela: governo, blocco a profilo facebook di Maduro è proprio di "dittatura mediatica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero ricorda le precedenti volte in cui l'azienda di è "arrogata il diritto" di "silenziare e sanzionare in modo discrezionale i contenuti" pubblicati dal capo dello Stato - in omaggio all'uso "etico della libertà di espressione, pensiero e opinione" - sulle "politiche di Stato e di alto interesse pubblico per il Venezuela e per il mondo". L'intervento di sabato, prosegue la nota, "non costituisce solo un gesto di censura, proprio di una dittatura mediatica, ma evidenza anche la un'estensione del blocco e del boicottaggio che l'impero nordamericano applica in modo illegale contro il nostro popolo per consumare il cosiddetto 'cambio di governo con la forza. Caracas denuncia a questo proposito il fatto che la comunicazione circa lo stop imposto a Maduro "informazione confidenziale e privata secondo la normativa dell'impresa", sia stata data senza consenso ad una agenzia di stampa "che si è incaricata di assegnarle una lettura politica". (Vec)