Business news: Perù, Fmi conferma crescita dell'8,5 per cento nel 2021

- L’economia peruviana crescerà dell’8,5 per cento nel 2021 dopo avere registrato una delle maggiori contrazioni al mondo lo scorso anno (-12 per cento). Lo conferma il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto conclusivo della missione compiuta Lima a marzo. La pandemia di Covid-19, si legge in un nota dell’organismo finanziario, “ha portato a misure di contenimento molto severe e ha colpito duramente l'attività economica, con un forte calo del Pil nel secondo trimestre, uno dei più profondi al mondo”. Tuttavia, “una risposta coordinata della politica fiscale, monetaria e finanziaria ha contribuito a stabilizzare i mercati finanziari, contenere le insolvenze e sostenere la ripresa nella seconda metà del 2020, quando le misure di contenimento sono state allentate”. (Res)