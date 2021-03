Germania: Merkel, possibili ulteriori misure per contenere pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco potrebbe adottare con gli esecutivi dei Laender ulteriori misure per il contenimento della pandemia di coronavirus, tra cui restrizioni alla libertà di circolazione delle persone. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, Merkel ha dichiarato che, nella lotta contro il Covid-19, “dobbiamo fare di più”. Per esempio, in Germania potrebbero essere inasprite le restrizioni ai contatti e alla libertà di circolazione, provvedimenti “molto importanti ed efficaci” ai fini del contrasto alla Sars-Cov2. (Geb)