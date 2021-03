Business news: Messico, inflazione al 4,12 per cento in prima metà di marzo, superato obiettivo Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Messico è cresciuta nella prima metà di marzo del 4,12 per cento su anno, il livello più alto dalla seconda metà di maggio del 2019, momento in cui si era registrato un aumento pari al 4,13 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che rispetto alle due settimane precedenti i prezzi sono cresciuti dello 0,53 per cento. La corsa dei prezzi, sostenuta in primo luogo dall'aumento di prodotti energetici e di alcuni beni di consumo, si spinge così fuori dal livello obiettivo fissato dalla Banca centrale, il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. Spiccano gli aumenti dei prodotti peschieri, il 9,68 per cento su anno, il più alto negli ultimi sei anni, e di quelli energetici (9,45 per cento), spinti dal +36 per cento battuto dal gas domestico. Il timore degli analisti è che complici i tradizionali rincari legati alla settimana di Pasqua, i prezzi possano crescere a un ritmo superiore al 5 per cento su anno. (Res)