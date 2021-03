Business news: Brasile, governo indica Rodrigo Limp come nuovo presidente della Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha indicato Rodrigo Limp, sottosegretario del ministero dell'Energia, come nuovo presidente della compagnia statale dell'elettricità Eletrobras. Limp, nominato anche per un posto nel Consiglio di amministrazione (Cda) dell'impresa, dovrebbe prendere il posto di Wilson Ferreira che a gennaio aveva rimesso il mandato denunciando lentezza nel processo di privatizzazione della compagnia. "La nomina ribadisce l'impegno del governo per la continuità delle azioni volte ad aumentare l'efficienza operativa e migliorare la strategia di sostenibilità di Eletrobras, rilevando che il processo di capitalizzazione, in corso in parlamento, è essenziale affinché l'azienda diventi più forte e competitiva, contribuendo a generare occupazione e reddito per la popolazione brasiliana e fornire costi inferiori e servizi migliori ai consumatori di energia elettrica", si legge nella nota. (Res)