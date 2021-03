Business news: Brasile, inflazione a marzo allo 0,93 per cento su mese e 5,57 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto il 25 marzo che l'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si attesta a marzo allo 0,93 per cento su mese, spingendo la proiezione dell'inflazione annuale al 5,57 per cento. Secondo l'Ibge si tratta del più alto risultato per il mese da marzo 2015. il dato è stato favorito dall'aumento dei prezzi dei trasporti, soprattutto a causa dell'impennata dei prezzi dei combustibili. Il prezzo della benzina è cresciuto dell'11,18 per cento in un mese, il diesel del 10,66 per cento e il Gpl per veicoli lo 0,39 per cento. Contenuto invece l'aumento del segmento alimentazione e bibite, cresciuto dello 0,12 per cento. Il prezzo della carne, tuttavia, è cresciuto dell'1,72 per cento contribuendo in misura maggiore all'aumento dell'inflazione per le famiglie. In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è leggermente superiore all'obiettivo fissato al 3,75 per cento, con un margine di tolleranza dell'1,5 per cento. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. (Res)