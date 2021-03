Pd: Boccia, è partito di militanti, eletti decisi da territori non da correnti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la discussione e il confronto noi siamo pronti a cambiare anche le nostre convinzioni per amore del Pd. Ma avendo ben saldi i nostri valori: europeismo, lavoro, sanità e scuola pubblica, difesa e tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile come si vede in centri con grande tradizione industriale come Moncalieri. Il Pd è il partito che deve portare gli ultimi al governo, i più deboli, i non protetti, i giovani, i più fragili. Il partito con le radici nelle strade e nelle piazze, che torna a risiedere lì dove è nato e dove è nata la sinistra. Chi ha bisogno di far sentire la propria voce deve sapere che la sua casa è il Partito democratico", ha aggiunto Boccia. (Com)