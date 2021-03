Libia: Buccino, l'Italia è pronta a sostenere la fase critica della storia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha ribadito la disponibilità del suo Paese a sostenere la fase cruciale della storia della Libia, e a discutere su quale supporto e competenza può essere fornito nel campo della gestione e svolgimento delle elezioni. Ciò è avvenuto nell'incontro che Buccino ha avuto oggi con il capo dell'Alta Commissione elettorale in Libia, Imad al-Din al-Sayeh, per esaminare gli sviluppi del processo elettorale e i preparativi della commissione per la scadenza prevista del 24 dicembre di quest'anno. Secondo l'Ufficio stampa della Commissione elettorale libica, durante l'incontro si è svolta la cerimonia di firma dell'accordo di progetto "PEPOL" con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Questo incontro arriva dopo una visita di Buccino al ministero dei Trasporti del Governo di unità nazionale, durante la quale si è discusso della ripresa dei progetti appaltati con aziende italiane, sospesi a causa della situazione in Libia. (Lit)