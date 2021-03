Slovacchia: il premier Matovic rassegna le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che sembrava nascere come una crisi limitata alla figura del ministro della Salute, Marek Krajci, e alla sua scelta di approvare l’acquisto da parte della Slovacchia il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19, si era ormai trasformata in uno scontro aperto fra i partiti che compongono l’esecutivo di Matovic. Il rimpasto di governo chiesto nelle scorse settimane da Sas e Za ludi ha portato a tensioni molto forti con Gente comune e personalità indipendenti (Olano), formazione che fa capo allo stesso premier slovacco. Krajci è stato difeso dai suoi compagni di partito di Olano, che hanno inizialmente fatto quadrato intorno al ministro della Salute, salvo poi arrendersi alle richieste delle altre forze di governo. Nel tentativo di porre fine a questa situazione, domenica scorsa Matovic aveva aperto alla possibilità di dimettersi, a patto però che facessero lo stesso anche altri membri dell’esecutivo, in aggiunta al vicepresidente del Parlamento, Juraj Seliga, e alla guida della commissione parlamentare Sanità, Jana Bitto Ciganova. Matovic aveva chiesto inoltre che i dicasteri vengano suddivisi tra i quattro partiti della coalizione strettamente in base all'esito delle passate elezioni parlamentari, il che vuol dire che Sas dovrebbe cederne uno a Olano. Nel frattempo i rappresentanti di Libertà e giustizia hanno deciso di lasciare le loro posizioni all'interno dell'esecutivo e di dare un ultimatum a Matovic. (Vap)