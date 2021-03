Municipio Roma XV: sanificazione anti Covid all'Ufficio protocollo, riapre il 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL Municipio Roma XV in una nota comunica che nelle giornate di lunedì 29 marzo e martedì 30 marzo l'Ufficio protocollo municipale in via Flaminia 872 sarà chiuso al pubblico per consentire la sanificazione dei locali nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il servizio all'utenza sarà riattivato a partire da mercoledì 31 marzo secondo le modalità e gli orari già previsti. (Com)