© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESeduta della sottocommissione carceri sulla casa circondariale di Bollate, con la presentazione del nuovo direttore Giorgio Leggieri. Oltre a lui intervengono, tra gli altri, il provveditore regionale Pietro Buffa e il garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Commissione consiliare Bilancio. All’ordine del giorno il regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali. Interviene l’assessore Roberto Tasca.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Politiche sociali e servizi per la salute. All’ordine del giorno il piano vaccinale regionale e il contributo del Comune di Milano. Partecipano la vicesindaco Anna Scavuzzo, l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti e il direttore della Protezione civile di Milano Cristiano Cozzi.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)VARIEDibattito sulla riforma del servizio sociosanitario regionale lombardo. In apertura il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, presenta un documento sulla riforma del ssr lombardo. Segue il contributo di vari esperti.Modalità telematica (dalle 9.30 alle 17.30)In occasione dello sciopero nazionale della logistica conferenza stampa di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil della Lombardia.Presidio di via Fantoli - Milano (ore 10.00)Primo degli eventi programmati nell’ambito del progetto di Ispra di “Transizione Ecologica Aperta (Tea)”, a cura di Arpa Lombardia. Intervengono, tra gli altri, la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava; il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Carella; il presidente di A2A Marco Patuano; la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto; Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente; Luca Fernando Ruini, presidente Conai.Diretta su pagina Facebook e YouTube di Ispra (ore 11.00)Presentazione del rapporto Ispi 2021 “Il mondo al tempo del Covid. L’ora dell’Europa?”, a cura di Alessandro Colombo e Paolo Magri, realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo. Introduce e modera Giampiero Massolo, presidente Ispi. Partecipano la senatrice Emma Bonino; il segretario Pd Enrico Letta e il segretario della Lega Matteo Salvini.Modalità telematica (ore 18.00) (Rem)