Scuola: Di Maio su minacce ad Azzolina, è una combattente, tutti noi con lei

- L'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è stata oggetto di "minacce di morte, allusioni sessuali e aggressioni verbali di ogni tipo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Negli ultimi due anni Lucia Azzolina ha subito tutto questo. Gli attacchi che le sono stati rivolti sono vergognosi e preoccupanti. L’autore di questa terribile campagna ha nome e cognome, si chiama Pasquale Vespa, ed oggi ha un procedimento penale in corso per diffamazione reiterata a mezzo stampa. È incomprensibile come un sottosegretario all’Istruzione, e dunque un rappresentante delle nostre istituzioni, possa averlo chiamato al proprio fianco"; si legge nel post. "Lucia vive sotto scorta da più di un anno a causa di queste minacce. E come lei, purtroppo, molte altre donne ogni giorno si confrontano con insulti e squallide volgarità, non solo sui social. C’è un serio problema culturale in questo Paese, dobbiamo dircelo, e i gesti sono importanti. I gesti valgono, a volte fanno la differenza. Ringrazio dunque il ministro Bianchi per essere intervenuto, chiedendo la revoca dell’incarico assegnato a Vespa. Non era scontato. È stato un segnale molto importante, di fiducia ma soprattutto di rispetto. A Lucia mando un abbraccio, è una combattente e noi le siamo accanto", conclude Di Maio. (Res)