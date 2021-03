© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 29 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo RivaVercellotti.ore 10, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene all'Assemblea plenaria dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.ore 11, Videoconferenza, audizione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco. Segue, alle ore 11:30, riunione in seduta ordinaria.ore 14.30, Videoconferenza, riunione della III Commissione, presidente Claudio Leone.ore 15, Videoconferenza, Principi e metodi di un'educazione finanziaria per il XXI secolo: credito o usura?, corso di formazione per insegnanti a cura dell'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con l'associazione Centro per l'Unesco di Torino.ore 15.30, Videoconferenza, i futuri Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte incontrano la presidente della Consulta regionale femminile Ornella Toselli e le vicepresidenti Maria Alessandra Parigi e Manuela Appendino. (Rpi)