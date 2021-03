Business news: Brasile, stime Confederazione industria, inflazione 2021 al 4,73 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'Industria del Brasile (Cni) prevede che l'inflazione del paese raggiungerà il 4,73 per cento nel 2021. Secondo quanto stimato dalla Cni nel Rapporto congiunturale del primo trimestre dell'anno, l'accelerazione generale dei prezzi dovrebbe essere contenuta nei prossimi mesi, grazie alle misure adottate dalla Banca centrale. "L'inflazione ha raggiunto il 5,2 per cento annuo a febbraio 2021, 1,2 punti percentuali in più rispetto al tasso del 4 per cento osservato alla fine del 2020. Tuttavia la Banca centrale manterrà la politica di aumento progressivo del tasso di interesse di base, che consentirà al real di mostrare un trend di apprezzamento e il paese avrà un altro raccolto di derrate alimentari record", si legge nel rapporto. Secondo la Cni l'inflazione al 4,73 per cento annuo "è comunque superiore all'obiettivo del governo del 3,75 per cento, seppure all'interno dell'intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali verso il basso o verso l'alto", conclude. (Res)