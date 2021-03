Covid: 1146 nuovi casi nel Milanese, 456 nella città capoluogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1146 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in provincia di Milano, di cui 456 a Milano città. Seguono le province di Brescia con 601 nuovi casi e Bergamo con 327. Incremento a tre cifre anche in provincia di Mantova (+277), Pavia (+212), Monza e Brianza (+164), Como (+154), Cremona (+152), Varese (+134) e Lecco (+124). Sotto i cento nuovi casi le province di Sondrio (+95) e Lodi (+57). Quanto ai morti, le province di Milano e Brescia ne fanno registrare oggi 18 ciascuna. Dodici decessi sono nel Comasco, otto a Monza e Brianza, cinque in provincia di Sondrio, quattro in quella di Pavia e tre di Bergamo. Le province di Cremona, Mantova e Lecco fanno registrare due decessi ciascuna, un morto a Varese e nessuno a Lodi. Lo si apprende dal bollettino sull’andamento della pandemia di Regione Lombardia.(Rem)