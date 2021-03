Covid: Sileri, miglioramenti da fine aprile, estate diversa all'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione "è in lieve miglioramento: l’analisi dei dati mostra che stiamo iniziando a raccogliere i primi frutti, ma per consolidare questi risultati dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nel corso di "Domenica In" su Rai1. "Adesso abbiamo il vantaggio fornito dalla vaccinazione: chi si vaccina oggi, tra un mese sarà protetto. Circa 2.200.000 anziani hanno già ricevuto la prima dose del vaccino e i numeri stanno crescendo giorno per giorno in maniera importante. È vero che registriamo un numero ancora drammatico di decessi, ma tra un mese la situazione sarà differente, molto simile a quella che si vede adesso in Inghilterra. Si tratta davvero dell'ultimo sforzo. Dalla fine di aprile - ha concluso Sileri - osserveremo i miglioramenti e ci prepareremo a trascorrere un'estate diversa rispetto a un anno fa". (Rin)