Perù: processo contro ex presidente Vizcarra, presidente Bolivia Arce possibile testimone

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, potrebbe ritrovarsi a testimoniare in un processo a carico dell'ex presidente del Perù, Martin Vizcarra, accusato in patria di corruzione. La parola di Arce, riportano i media peruviani, è stata chiesta dal collegio di difensori di Vizcarra. German Juarez, titolare della procura anti corruzione "Lava jato" (ramo peruviano dell'onomina task force brasiliana), ha comunque chiesto di presentare per iscritto le domande che si vorrebbero rivolgere al capo dello stato boliviano. Tra i capi di imputazione presentati contro Vizcarra, utili a chiedere la carcerazione preventiva, c'è quello relativo a presunte tangenti riscosse all'epoca in cui era governatore della provincia di Moncagua. Parte di quei soldi sarebbero dovuti servire a pagare la missione che Arce fece nel paese nel 2013, quando era ministro delle Finanze del governo di Evo Morales. Gli avvocati di Vizcarra intendono chiedere ad Arce informazioni sulla natura del viaggio, il tipo di finanziamento e tutto quanto possa servire a chiarire l'episodio contestato al loro assistito. (Brb)