- "Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a un milione di dosi somministrate del vaccino anti Covid. Continua l'utilizzo dei monoclonali in 11 strutture della regione. Uniti contro il Covid, il Lazio si vaccina". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.(Rer)