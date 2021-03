© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, fa sapere che "è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in Aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente". Lo afferma una nota dell’ufficio stampa di Matteo Renzi. (Com)