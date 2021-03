Sudafrica: ministra degli Esteri Pandor in visita in Arabia Saudita e Kuwait il 1 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandor, effettuerà una visita ufficiale in Arabia Saudita e in Kuwait il prossimo 1 aprile. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Pretoria in un comunicato, secondo cui nel corso della sua visita Pandor incontrerà le autorità locali e gli investitori attuali e potenziali. Dopo la visita in Arabia Saudita, il capo della diplomazia sudafricana si recherà in Kuwait per incontrare il suo omologo, Sheikh Ahmed Nasser al Mohammed al Sabah, con cui firmerà la bozza di accordo di cooperazione per l'istituzione di una commissione mista di cooperazione tra Sudafrica e Kuwait. "Il ministro Pandor ribadirà a entrambi i Paesi che svolgono un importante ruolo di leadership nell'impegno del Medio Oriente e del Sudafrica, di proseguire la cooperazione e il rafforzamento delle relazioni bilaterali, politiche ed economiche", si legge nella nota. Le relazioni tra il Sudafrica e l'Arabia Saudita si sono intensificate negli ultimi anni, con un interscambio pari a 40 miliardi di rand (2,66 milioni di dollari) nel 2020. Il settore privato saudita ha investito oltre 15 miliardi di rand (circa un miliardo di dollari) nel settore delle energie rinnovabili nella provincia del Capo settentrionale come parte del Renewable Energy Independent Power Producer Program. La crescita della cooperazione bilaterale ha anche iniziato ad aprire ulteriori opportunità per le aziende sudafricane nei settori dell'ingegneria, dell'ospitalità e dell'assistenza sanitaria. Nonostante lo scoppio della pandemia globale di Covid-19, anche l'interscambio tra Sudafrica e Kuwait è aumentato da 1,4 miliardi di rand (circa 93,5 milioni di dollari) nel 2019 a 2 miliardi di rand (133,6 milioni di dollari) nel 2020. (Res)