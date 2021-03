Pd: Boccia, è partito di militanti, eletti decisi da territori non da correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moncalieri è un esempio di quello che il Pd deve tornare ad essere, un Pd che ha saputo ascoltare la propria comunità con tanta umanità, ha saputo non chiudersi in sé stesso ed è riuscito, con il sindaco Paolo Montagna, a conquistare il 40 per cento alle ultime elezioni. Ecco quello che il Pd dev'essere: un partito dei militanti, in cui gli eletti si mettono al servizio delle istituzioni, ascoltando le proposte dei compagni di partito. Il segretario Letta su questo è stato chiaro e oggi chiede ai circoli di prendere in mano le redini del partito e di sostenere questo processo straordinario". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato e membro della segreteria nazionale Pd, intervenendo al circolo Pd di Moncalieri per la Consultazione sui 21 punti lanciati dal segretario Letta in Assemblea. (segue) (Com)