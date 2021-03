Slovacchia: il premier Matovic rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato in una nota l'ufficio del governo, secondo cui Matovic ha accettato di essere sostituito dall'attuale ministro delle Finanze, Eduard Heger, e allo stesso tempo ha ritirato tutte le precedenti richieste al partito Libertà e solidarietà (Sas) e il partito Per il popolo. La decisione è stata avvolta con favore anche dai suoi partner di coalizione Boris Kollar (Siamo una famiglia) e Veronika Remisova (Per il popolo). "Accetto questa sfida e apprezzo il supporto", ha dichiarato da parte sua Heger, che incontrerà nelle prossime ore la presidente Zuzana Caputova. Ad appena un anno dalla sua formazione, l’esperienza del governo slovacco guidato da Igor Matovic è giunta al capolinea dopo la crisi politica creatasi nelle ultime settimane in seguito alle dimissioni di diversi importanti esponenti del suo esecutivo. L’ultimo a lasciare il governo in ordine di tempo è stato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Ivan Korcok, che ha annunciato l’intenzione di dimettersi dall’incarico mentre si trovava a Bruxelles per la riunione con i colleghi della Nato. Poco prima del capo della diplomazia slovacca, aveva presentato le dimissioni il ministro dell’Istruzione Branislav Grohling, mentre nella giornata precedente erano arrivate quelle già annunciate di Richard Sulik, ministro dell’Economia e leader del partito Sas, e della ministra della Giustizia Maria Kolikova, esponente di Za ludi. (segue) (Vap)