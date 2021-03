Covid: De Corato, parchi affollati a Milano, situazione vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio i parchi di Milano sono stati presi d'assalto, complice il bel tempo. In totale assenza di controlli, si sono verificati assembramenti ovunque a cominciare da parco Sempione e giardini di Porta Venezia fino ai parchi in periferia dove, almeno, lo spazio a disposizione è maggiore". Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. "I cittadini - aggiunge - mi hanno segnalato diverse situazioni a rischio contagio: persone senza mascherine, gruppi di ragazzi che non rispettano le misure di sicurezza, qualcuno persino con le coperte sul prato come se il coronavirus non esistesse". "Dove sono i controlli? Siamo in piena pandemia, ci troviamo ancora in zona rossa, eppure i parchi pubblici sono diventati zona franca! Una situazione vergognosa", conclude De Corato. (Com)