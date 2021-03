Canale di Suez: ambasciatore al Cairo, Russia pronta a collaborare in operazioni di sblocco nave Ever Given

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a dare all'Egitto ogni possibile aiuto per sbloccare il Canale di Suez, dove da quasi una settimana è arenata la nave portacontainer Ever Given. Lo ha dichiarato a "Sputnik" l'ambasciatore russo al Cairo, Georgj Borisenko. "Speriamo che il problema venga risolto molto presto, il canale riprenderà presto il suo lavoro e, naturalmente, siamo pronti ad aiutare i nostri amici in Egitto in ogni modo possibile", ha detto l'ambasciatore, precisando tuttavia che finora non ci sono state richieste ufficiali di aiuto da parte delle autorità egiziane. In precedenza il capo dell'autorità di canale ha detto domenica che l'Egitto potrebbe chiedere aiuto ad altri paesi se una parte del carico dovesse essere scaricata dalla nave. In precedenza Osama Rabie, presidente dell'Authority del Canale di Suez, aveva dichiarato che l'Egitto potrebbe chiedere aiuto ad altri Paesi se una parte del carico dovesse essere scaricata dalla nave. La portacontainer è incagliata nei fondali del canale da martedì scorso e finora diversi tentativi di rimetterla a galla non hanno avuto successo. (segue) (Rum)