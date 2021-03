Canale di Suez: ambasciatore al Cairo, Russia pronta a collaborare in operazioni di sblocco nave Ever Given (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il servizio di localizzazione "MarineTraffic", altri due rimorchiatori si stanno dirigendo verso il Canale di Suez oggi per aiutare a rimettere a galla la nave portacontainer bloccata, Ever Given. Nelle prime ore di oggi una fonte dell'amministrazione del Canale di Suez ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che un tentativo di spostare la nave arenata era fallito, e un altro sarebbe stato condotto con l'arrivo dell'alta marea nel corso della giornata. I rimorchiatori, Alp Guard battente bandiera olandese e Carlo Magno bandiera italiana, sono già vicini alla loro destinazione. Il Canale di Suez in Egitto è stato bloccato da martedì, quando la nave portacontainer da 224 mila tonnellate si è arenata durante il viaggio dalla Cina ai Paesi Bassi. Sono stati fatti diversi tentativi per spostarlo e la nave si è persino mossa venerdì. A partire da sabato, oltre 320 navi sono in coda nella zona per passare. L'operatore della nave, la taiwanese Evergreen Marine Corporation, ha detto che ci sarebbero voluti due o tre giorni per rimuovere la nave dalle secche. La situazione è complicata dalle dimensioni della nave e dal numero di container a bordo. (Rum)