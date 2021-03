Argentina: passa in prima lettura legge che alza il tetto minimo del reddito imponibile lordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati argentina ha dato il primo via libera alla legge che alza il tetto minimo del reddito imponibile. Un provvedimento promesso da anni e che negli ultimi mesi, complice la crisi economica legata alla pandemia, è divenuto prioritario nell'agenda politica, regalando un successo alla maggioranza che sostiene il presidente Alberto Fernandez. Principio chiave della riforma è quello di aumentare il contributo pagato dalle fasce più alte di reddito per beneficiare circa 1,2 milioni di lavoratori dipendenti. La legge, che verrà discussa in settimana dal Senato, è passata dopo 20 ore di dibattito con 241 voti favorevoli e tre astensioni. Il nuovo livello minimo è fissato a 150mila pesos lordi, l'equivalente di circa 1.500 euro al mese (considerando il cambio ufficiale). (Abu)