Scuola: Bonaccini, Regioni possono solo restringere ulteriormente misure nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del fatto che curva pandemica "sta cominciando a a scendere è giusto che il governo preveda che dopo Pasqua si possa tornare a scuola fino alla prima media come faceva il governo Conte. Le Regioni possono solo restringere ulteriormente le misure a fronte di casi particolari nel proprio territorio". Così in merito alle presunte decisioni autonome delle Regioni, il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rin)